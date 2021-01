Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bientôt fixé pour Donnarumma !

Publié le 16 janvier 2021 à 22h10 par La rédaction

Alors que Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas prolongé son contrat le liant à l'AC Milan, un mince espoir survit du côté du PSG. Mais le club italien veut convaincre Mino Raiola, coûte que coûte, pour que son client puisse rempiler.

Gianluigi Donnarumma veut rester à l'AC Milan et l'AC Milan veut prolonger Gianluigi Donnarumma. Le dossier semble clôt et pourtant, aucune prolongation n'a été actée pour le moment, notamment à cause des négociations compliquées entre la formation milanaise et l'agent du gardien de but, Mino Raiola. Pour le moment, Gianluigi Donnarumma n'est lié à l'AC Milan que jusqu'en juin prochain. De quoi permettre au PSG de garder un mince espoir d'attirer le portier italien dont Leonardo est un grand fan. Pour autant, la situation serait en passe de se débloquer...

L'AC Milan prêt à tout pour conserver Donnarumma