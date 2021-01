Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme décision prise dans le dossier Thauvin !

Publié le 16 janvier 2021 à 22h45 par D.M.

Le Napoli se serait renseigné sur la situation de Florian Thauvin, mais les exigences salariales de ce dernier seraient trop élevées pour le club italien.

Pablo Longoria s’active en coulisses pour renforcer l’effectif de l’OM et recruter un attaquant capable d’épauler Dario Benedetto. Parallèlement au mercato hivernal, le dirigeant marseillais a commencé à négocier avec certains cadres du vestiaire comme Jordan Amavi ou Florian Thauvin au sujet d'une prolongation de contrat.. Comme le10Sport.com l’a révélé dès mars 2020, l’international français se dirige vers un départ libre lors du prochain mercato estival. Mais Pablo Longoria fait tout son possible pour convaincre le joueur de prolonger son contrat avec l’OM selon nos informations exclusives du 13 janvier. La tâche s’annonce compliquée pour le head of football marseillais qui doit se montrer persuasif, alors que de nombreuses équipes européennes ont coché le nom de Florian Thauvin.

Le Napoli se serait retiré du dossier Thauvin