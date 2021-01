Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'arrivée de Milik proche d'être bouclée ? La réponse de Longoria !

Publié le 16 janvier 2021 à 17h10 par H.G.

Alors que l’Olympique de Marseille est annoncé avec insistance sur les traces d’Arkadiusz Milik, Pablo Longoria a confirmé ce samedi que le club phocéen était bel et bien intéressé par le buteur du Napoli, tout en affirmant néanmoins que rien n’est encore bouclé.

En quête d’un nouvel avant-centre pour satisfaire les volontés d’André Villas-Boas, l’OM explore plusieurs pistes dans cette optique depuis de nombreuses semaines. Mais ces derniers jours, un nom revient avec insistance, à savoir celui d’Arkadiusz Milik. En fin de contrat dans six mois au Napoli, le buteur polonais pourrait rejoindre le club phocéen pour une somme comprise entre 8 et 15M€. Pour l’heure, à en croire les différentes informations parues dans la presse, l’offre de l’OM serait de 7 M€ plus des bonus. Quoi qu'il en soit, l’écurie marseillaise est visiblement passée à la vitesse supérieure dans le dossier Arkadiusz Milik, et Pablo Longoria a confirmé cette tendance ce samedi au micro de Téléfoot la Chaîne en marge de la rencontre de l’OM contre Nîmes, tout en précisant néanmoins qu’il travaillait en parallèle sur d’autres alternatives.

« On parle depuis beaucoup de jours de la possibilité de Milik »