Mercato - OM : Ce coup de pression qui a tout changé dans le dossier Milik !

Publié le 16 janvier 2021 à 12h45 par A.M.

Après avoir reçu un gros coup de pression de la Fédération polonaise de football, par le biais de son président Zbigniew Boniek, Arkadiusz Milik aurait décidé d'accélérer sa décision concernant son avenir.

En quête d'un avant-centre, l'OM a multiplié les pistes avant d'arrêter son choix sur Arkadiusz Milik dont le contrat à Naples prend fin en juin prochain. Et dans ce dossier, le club phocéen a reçu un coup de pouce inattendu de la part de Zbigniew Boniek. « S'il reste à Naples même après le marché des transferts de janvier, je pense que c'est normal qu'il ne puisse pas participer à l'Euro avec la Pologne. C'est une situation qui me surprend et je comprends le Napoli, qui a beaucoup aidé le joueur », confiait le président de la Fédération polonaise de football au micro de Radio Kiss Kiss. Et visiblement le message a été bien reçu.

Le coup de pression de la Pologne a été efficace