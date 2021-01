Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tenterait déjà de vendre... Arkadiusz Milik !

Publié le 16 janvier 2021 à 10h45 par A.M.

S'il n'est pas encore officiellement un joueur de l'OM, Arkadiusz Milik ne devrait pas s'inscrire sur le long terme à Marseille. Le club phocéen rêve déjà de réaliser une belle plus-value avec le Polonais.

A la recherche d'un nouvel avant-centre, l'OM a jeté son dévolu sur Arkadiusz Milik dont le contrat à Naples s'achève en juin prochain. En conférence de presse, André Villas-Boas avait d'ailleurs confirmé la tendance : « Je ne parle pas avec Milik. On a démarré des négociations avec Naples pour qu'il puisse venir mais ce n'est pas confirmé. Je laisse ça à Pablo ». Des discussions qui ont visiblement bien avancé puisque l'OM aurait transmis une offre 7M€ comme le révèle Gianluca Di Marzio. Naples attend 9M€, mais les négociations seraient en bonne voie.

L'OM envisage déjà une plus-value pour Milik