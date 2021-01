Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Même pas arrivé, Milik penserait déjà à un départ !

Publié le 16 janvier 2021 à 7h15 par A.C.

Annoncé tout proche de l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik aurait quelques inquiétudes.

Ces dernières heures, l’Olympique de Marseille semble être passé à la vitesse supérieure dans la recherche d’un attaquant de pointe. Ça devrait être Arkadiusz Milik, que Sport Italia annonçait proche de l’OM début janvier déjà. En fin de contrat avec le Napoli, le Polonais devrait rejoindre l’OM pour une somme comprise entre 8 et 15M€. L’offre marseillaise serait actuellement de 7M€ plus bonus selon les différentes sources proche de ce dossier, tandis qu’en Italie on continue à assurer que le Napoli réclamerait 15M€.

Milik inquiet de l’interdiction de clause de départ en France