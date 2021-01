Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réponse énigmatique de Longoria sur le dossier Milik…

Publié le 15 janvier 2021 à 13h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM serait en négociations intensives depuis quelques jours avec Naples pour le transfert d’Arkadiusz Milik, Pablo Longoria a fait le point sur ce dossier chaud.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM cherche à recruter un buteur avant la fin du mercato hivernal après avoir bouclé l’arrivée de Pol Lirola. Et après avoir essuyé plusieurs échecs (Gaëtan Laborde, Boulaye Dia…), c’est actuellement l’option Ardakiusz Milik qui tiendrait la corde, d’autant que le buteur polonais n’entre plus du tout dans les plans de Naples où son contrat prendra fin en juin prochain. Pablo Longoria serait donc en pleines négociations avec le club italien, mais en attendant de trouver un accord, le directeur sportif de l’OM se montre très mystérieux sur le cas Milik…

« On travaille sur différentes pistes »