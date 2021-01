Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria fait déjà une annonce retentissante sur l’avenir de Lirola !

Publié le 15 janvier 2021 à 13h10 par G.d.S.S. mis à jour le 15 janvier 2021 à 13h13

À peine arrivé à l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de la Fiorentina, Pol Lirola devrait être définitivement transféré au club comme l’a confié Pablo Longoria.

Cette semaine, l’OM a réglé l’un de ses prioritaires du mercato hivernal en bouclant le recrutement d’un latéral droit. Pol Lirola (23 ans) est arrivé de la Fiorentina sous la forme d’un prêt accompagné d’une option d’achat qui s’élève à 12M€. Et à l’occasion de la conférence de presse de présentation de sa nouvelle recrue ce vendredi midi, Pablo Longoria a affiché son envie de lever l’option d’achat à disposition pour recruter définitivement Pol Lirola à l’OM.

L’OM compte lever l’option d’achat de Lirola