Mercato - OM : Avec Lirola, Longoria a flairé le bon coup !

Publié le 14 janvier 2021 à 6h15 par Th.B.

Arrivé à Marseille mardi, Pol Lirola est la première recrue hivernale de l’OM qui aurait même pu l’accueillir l’été dernier. Et le directeur du football Pablo Longoria aurait misé sur le bon cheval selon Fabio Grosso.

Mardi, l’OM a officialisé le prêt avec option d’achat de Pol Lirola (23 ans), latéral droit espagnol pour qui Pablo Longoria s’est entendu avec la Fiorentina. Un accord semble avoir été trouvé en l’espace de quelques jours avec La Viola qui ne faisait d’ailleurs pas de lui un joueur important de son effectif, l’entraîneur Cesare Prandelli privilégiant le vétéran Martin Caceres à ce poste. Et si cette opération a pu se concrétiser si rapidement, ce serait en raison de l’intérêt de l’OM qui remonterait à l’été dernier, moment où Bouna Sarr a quitté l’OM pour rejoindre le Bayern Munich. C’est du moins l’information que Eurosport a divulgué ces dernières heures. Le média s’est même entretenu avec Fabio Grosso, ancien international italien qui connaît bien Pol Lirola pour l’avoir côtoyé dans les équipes de jeunes de la Juventus où Lirola a évolué.

« Il peut parfaitement s'épanouir dans le championnat français »