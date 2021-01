Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane justifie son départ cet hiver !

Publié le 15 janvier 2021 à 13h00 par La rédaction

En grande difficulté du côté du Real Madrid, Luka Jovic vient de faire son retour à l'Eintracht Francfort sous la forme d'un prêt. Un come-back qui emballe l'attaquant.

Luka Jovic se devait de rebondir, son passage au Real Madrid étant un échec. Depuis son arrivée à l'été 2019 pour 60M€, l'attaquant de 23 ans n'a inscrit que 2 buts et délivré que 2 passes décisives. Trop peu pour prétendre s'affirmer sous le maillot madrilène. Ne faisant plus partie des plans de Zinédine Zidane, Luka Jovic vient d'être prêté à l'Eintracht Francfort, son ancien club. Et quoi de mieux pour relancer sa carrière que de retourner dans un environnement qu'il connaît et qui lui a réussi ? Selon lui, revenir au sein de la formation allemande avec qu'il a inscrit pas moins de 27 buts au cours de la saison 2018-2019 ne peut être qu'une bonne chose.

« Je pense que c'est la bonne étape à ce stade de ma carrière »