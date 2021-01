Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce message fort sur le départ de Luka Jovic !

Publié le 14 janvier 2021 à 21h00 par La rédaction

De retour à l’Eintracht Francfort jusqu’à la fin de saison, Luka Jovic n’aura pas convaincu lors de son passage au Real Madrid. Très peu utilisé et rarement en réussite, le Serbe est revenu dans le club qui l’a fait éclore lors de la saison 2017-2018 pour se relancer et revenir en forme au Real Madrid.

L’aventure au Real Madrid n’aura pas été une franche réussite pour Luka Jovic. Acheté pour 60M€ à l’été 2019, l’attaquant de 23 ans a été auteur de seulement 2 buts et 2 passes décisives en un an et demi. Le Serbe faisait ainsi partie des indésirables dans l’effectif de Zinédine Zidane. Le joueur a d’ailleurs été prêté dans son ancien club, l’Eintracht Francfort, jusqu’à la fin de saison. 9e de Bundesliga cette saison, le club allemand tient à relancer son ancienne pépite, auteur de 27 buts toutes compétitions confondues lors de la saison 2018-2019.

« Le Real Madrid sait qu'il est entre de bonnes mains avec nous et qu'il peut évoluer ici »