Mercato - OL : Dembélé rend hommage à Jean-Michel Aulas !

Publié le 15 janvier 2021 à 8h48 par G.d.S.S. mis à jour le 15 janvier 2021 à 8h51

Prêté avec option d’achat par l’OL du côté de l’Atlético de Madrid, Moussa Dembélé a remercié Jean-Michel Aulas d’avoir facilité l’opération.

Via un message diffusé sur son compte Twitter après avoir officialisé son départ de l’OL pour rejoindre l’Atlético de Madrid en prêt, avec une option d’achat de 35M€, Moussa Dembélé a tenu à rendre hommage à Jean-Michel Aulas : « Merci à vous président Aulas d’avoir rendu mon prêt à l’Atlético possible. Vous savez tout le bien que je pense de vous. Merci Juninho pour ton aide. Bonne pour la course au titre team OL », a lâché Dembélé.