Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle révélation troublante sur le dossier Milik...

Publié le 14 janvier 2021 à 13h10 par A.C.

Approché par l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik semble encore avoir quelques doutes concernant son avenir.

Ça pourrait bien être lui le prochain coup de l’Olympique de Marseille ! Le dossier du latéral droit réglé, avec l’arrivée de Pol Lirola en début de semaine, Pablo Longoria peut désormais exclusivement se concentrer sur le recrutement d’un attaquant. Ainsi, Gianluca Di Marzio nous apprend qu’une nouvelle offre aurait été formulée par l’OM, d’une valeur qui se situerait entre 7 et 8M€. La deuxième après celle qu'aurait été formulée au début du mercato hivernal et qui oscillait autour de 5/6M€. Mais pour l’une comme pour l’autre, le Napoli a sèchement refusé, continuant à réclamer entre 10 et 15M€ pour Milik.

Milik aurait des doutes sur l’OM