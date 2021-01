Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La priorité de Longoria est claire pour l’attaque !

Publié le 14 janvier 2021 à 7h15 par Th.B.

Alors qu’une poignée de noms a été évoqué dans les médias ces derniers temps, l’option privilégiée de Pablo Longoria pour le prochain de l’OM serait claire : Arkadiusz Milik.

« L'entourage de Milik parle à certains clubs et nous attendons de trouver une solution ». Directeur sportif du Napoli, Cristiano Giuntoli a fait passer un message lourd de sens au micro de Rai Sport ce mercredi. Arkadiusz Milik, dont le contrat avec Naples expirera en juin prochain, aurait donc de fortes chances de quitter le pensionnaire de Serie A cet hiver. L’OM pourrait bien faire partie des clubs avec lesquels les représentants de l’attaquant discuteraient. D’après le Corriere dello Sport, ce serait en effet le cas puisque Pablo Longoria serait enclin à débourser la somme de 10M€ pour l’international polonais qui est pour sa part en quête de temps de jeu afin de disputer l’Euro avec sa sélection l’été prochain. Et bien que des noms comme Diego Costa, Gaëtan Laborde ou encore Olivier Giroud aient été liés à l’OM, le directeur du football de l’Olympique de Marseille a les idées claires.

« On continue à dire que Milik est la priorité au poste d’avant-centre »