Mercato - OM : La porte est grande ouverte pour Milik !

Publié le 13 janvier 2021 à 18h10 par Th.B.

Dans les petits papiers de Pablo Longoria, Arkadiusz Milik pourrait bel et bien débarquer à l’OM, son entourage prenant les choses en main pour l’avenir de l’attaquant du Napoli selon le directeur sportif du club italien.

Et si c’était la chance de l’OM pour Arkadiusz Milik ? Contractuellement lié au Napoli jusqu’en juin prochain, l’attaquant polonais ne joue pas à Naples qui ne l’a pas inclus dans la liste du club pour la Serie A cette saison. Ayant pour objectif d’être sélectionné avec la Pologne pour l’Euro à la fin de la saison, une vente cet hiver serait prise en considération par le Napoli, mais pas à n’importe quel prix. En effet, le Corriere dello Sport expliquait récemment qu’une offre de 10M€ avait été proposé par l’OM à Naples, qui attendrait que le directeur du football augmente un peu son offre pour lâcher Milik. Pablo Longoria continuerait à travailler sur ce dossier qui s’ouvrirait un peu plus les jours passant. Avec l’offensive de l’Atletico de Madrid pour Moussa Dembélé et le retrait de la Juventus dans cette opération, l’OM aurait carte blanche pour Arkadiusz Milik.

« L'entourage de Milik parle à certains clubs et nous attendons de trouver une solution »