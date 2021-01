Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le verdict est tombé dans ce dossier à 15M€ !

Publié le 7 janvier 2021 à 9h45 par A.C.

Du côté du Napoli on a gardé la porte ouverte à un départ d'Arkadiusz Milik au cours de ce mercato hivernal, mais les choses seraient plus que compliquées.

C’est une des pistes activées par l’Olympique de Marseille, pour renforcer le secteur offensif. Sky Sport Italia a annoncé que l’OM aurait formulé une offre de 6/7M€ pour Arkadiusz Milik, en fin de contrat avec le Napoli. C’est également le cas de l’Atlético de Madrid, qui cherche un remplaçant à Diego Costa. Mais ces deux offres ont été fermement refusées par le Napoli, qui réclamerait pas moins de 15M€ pour un joueur qui ne joue pas depuis six mois et à qui il ne reste que quelques mois de contrat. Beaucoup trop pour l’OM, comme pour l’Atlético, qui auraient donc mis de côté cette piste. Pourtant, du côté du Napoli on assure que rien n’est perdu. « On ne sait pas s'il partira en janvier. Il est encore temps, c'est une situation ouverte » a confié ce mercredi Cristiano Giuntoli, directeur sportif napolitain, au micro de DAZN .

Milik a très peu de chances de quitter le Napoli cet hiver