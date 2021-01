Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un message lourd de sens pour Milik !

Publié le 6 janvier 2021 à 22h15 par Th.B.

Directeur sportif du Napoli, Cristiano Giuntoli n’a pas fermé la porte à un départ d’Arkadiusz Milik cet hiver, piste activée par l’OM en quête d’un nouvel attaquant lors de ce mois de janvier.

Arkadiusz Milik est l’une des nombreuses pistes offensives activées par Pablo Longoria en ce début de mercato hivernal. Hormis l’indésirable polonais du côté du Napoli où il n’est pas inscrit sur la liste de la Serie A et où son contrat ne court que jusqu’en juin prochain, le directeur du football de l’OM se pencherait sur les situations de Christian Kouamé, Patrick Cutrone, Gaëtan Laborde ou encore Andy Delort. Concernant Milik, pour qui l’OM aurait formulé une offre comprise entre 6 et 7M€ selon Sky Italia, un départ pourrait bien être d’actualité cet hiver. Au Napoli, on serait dans le flou pour Milik.

« On ne sait pas s'il partira en janvier »