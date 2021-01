Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut-il vraiment y croire pour Milik ? La réponse !

Publié le 6 janvier 2021 à 14h30 par A.C.

En fin de contrat avec le Napoli, Arkadiusz Milik a tout du joli coup pour Pablo Longoria. Pourtant, le Polonais pourrait bien ne jamais arriver à l’Olympique de Marseille...

Ce n’est pas un secret, l’Olympique de Marseille cherche un attaquant. André Villas-Boas ne peut compter que sur Dario Benedetto à ce poste et publiquement réclamé un nouveau renfort... taclant au passage le recrutement de Luis Henrique. « On manque d’un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position » a expliqué Villas-Boas. « On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça ». Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Pablo Longoria semble en effet vouloir satisfaire son entraineur et aurait donc activé plusieurs pistes en ce début de mercato estival. Le head of football de l’OM est d’ailleurs déjà passé à l’action pour Arkadiusz Milik, dont le contrat avec le Napoli se termine dans seulement quelques mois et qui n’a pas joué la moindre minute cette saison.

15M€ pour Milik ? Beaucoup trop pour l’OM

Sky Sport Italia assure que l’Olympique de Marseille aurait soumis une offre pour Arkadiusz Milik, tout comme l’Atlético de Madrid. Ces deux offres auraient une valeur proche, puisque le média italien parle de 6 ou 7M€. Trop peu pour le Napoli, qui aurait donc refusé l’offre de l’OM comme celle de l’Atlético. Car si Milik ne joue pas et qu’il représente donc plus un poids qu’autre chose pour le club napolitain, la position d’Aurelio De Laurentiis est ferme. Toujours selon Sky , le président du Napoli réclamerait pas mois de 15M€ pour Milik, une somme exagérée pour un joueur en fin de contrat qui ne joue pas depuis six mois. Mais surtout une somme actuellement totalement inenvisageable pour l’OM, qui ne planifierait donc pas une deuxième tentative pour l’instant.

Milik préfèrerait ne pas jouer de la saison, plutôt que de rejoindre l’OM