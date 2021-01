Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria active une nouvelle piste en attaque !

Publié le 6 janvier 2021 à 8h45 par A.M.

En quête d'un avant-centre durant le mois de janvier, l'Olympique de Marseille multiplie les pistes dans ce secteur de jeu et s'intéresserait désormais à la situation de Patrick Cutrone (23 ans) prêté à la Fiorentina par Wolverhampton.

L'Olympique de Marseille sera à suivre avec attention durant le mois de janvier. Et pour cause, le club phocéen sera en quête de renforts sur le mercato d'hiver avec une priorité affichée : le recrutement d'un attaquant. Et pour cause, déjà cet été, l'OM souhaitait attirer un avant-centre pour concurrencer Dario Benedetto. Après avoir multiplié les pistes, le club de la cité phocéenne a finalement recruté Luis Henrique pour 8M€ qui est plus un ailier qu'un numéro 9. Résultat, l'OM est de nouveau en quête d'un avant-centre cet hiver et a déjà activé de nombreuses pistes. Arkadiusz Milik (Naples), Christian Kouamé (Fiorentina) ou encore des deux attaquants du MHSC, Gaëtan Laborde et Andy Delort sont ainsi ciblés, tout comme Willian José (Real Sociedad), piste révélée ce mercredi par Mundo Deportivo .

L'OM suit Patrick Cutrone