Mercato - OM : Ça s’annonce compliqué pour ce coup à 0€ !

Publié le 6 janvier 2021 à 5h30 par T.M.

A la recherche de bons coups sur le marché des transferts, l’OM penserait notamment à Demarai Gray, en fin de contrat à Leicester. Toutefois, dans ce dossier, la concurrence pourrait bien poser ses problèmes à Pablo Longoria.

Avec des finances dans la rouge, l’OM va devoir vendre durant les prochains mois. Et avec des moyens limités, cela pourrait être compliqué de se renforcer. Pour Pablo Longoria, la mission s’annonce donc compliquée afin d’offrir des renforts à André Villas-Boas. Que ce soit cet hiver ou l’été prochain, le budget devrait être serré et il va donc falloir faire preuve d’ingéniosité pour recruter. La solution pourrait donc être des prêts ou des joueurs en fin de contrat. Un dernier cas de figure qui pourrait notamment concerne Demarai Gray, qui pourrait débarquer libre en provenance de Leicester. Alors que l’OM serait intéressé par l’ailier de 24 ans, il ne serait pas le seul.

« De bons clubs anglais vont bouger »