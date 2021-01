Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria face à une nouvelle menace pour ce gros coup à 0€ !

Publié le 4 janvier 2021 à 0h30 par B.C.

Alors que l’OM souhaiterait mettre la main gratuitement sur Demarai Gray l’été prochain, un nouveau club pourrait compromettre les plans de Pablo Longoria.

Pour se renforcer dans les prochains mois, l’Olympique de Marseille devra se montrer malin afin de limiter ses dépenses. Ainsi, Pablo Longoria devrait une nouvelle fois miser sur des joueurs libres ou disponibles en prêt, et il pourrait notamment trouver son bonheur en Premier League. The Sun a annoncé ce vendredi que l’OM s’intéressait à Demarai Gray, milieu offensif de Leicester City de 24 ans, libre à l’issue de la saison. Le joueur n’entre pas dans les plans de Brendan Rodgers et devrait ainsi partir dans les prochains mois. Un intérêt confirmé par Nabil Djellit, journaliste à France Football , mais l’OM ne serait pas seul dans ce dossier puisque l’AS Monaco, Benfica et plusieurs écuries de Bundesliga surveilleraient également Demarai Gray, mais pas seulement.

Southampton débarque pour Demarai Gray