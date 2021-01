Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Départ, Messi... Suarez fait passer un message lourd de sens !

Publié le 4 janvier 2021 à 1h00 par H.G.

Alors qu’il fait désormais les beaux jours de l’Atlético de Madrid, Luis Suarez ne semble toujours pas avoir digéré la manière dont il a quitté le FC Barcelone l’été dernier.

Désireux d’insuffler un souffle nouveau au FC Barcelone, Ronald Koeman a décidé de pousser plusieurs cadres du vestiaire vers la sortie l’été denier. Ce fut notamment le cas de Luis Suarez, qui a alors rejoint l’Atlético de Madrid. Et le moins que l’on puisse dire est que l’écurie entrainée de Diego Simeone peut remercier le Barça pour ce joli cadeau. En effet, celui qu’on surnomme El Pistolero a inscrit 9 réalisations et délivré 2 passes décisives en 12 rencontres de Liga disputées. L’attaquant de 33 ans a d’ailleurs parfaitement rempli son job ce dimanche en inscrivant le but de la victoire de l’Atleti en toute fin de rencontre face au Deportivo Alavés (2-1), permettant ainsi aux Madrilènes de conserver leur place en tête du classement.

Luis Suarez toujours énervé contre la direction du FC Barcelone ?