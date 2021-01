Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Sergio Ramos affiche sa colère pour son avenir !

Publié le 3 janvier 2021 à 21h00 par H.G.

Alors que Sergio Ramos arrivera au terme de son contrat en fin de saison, son entourage semble passablement agacé par le fait que le Real Madrid ne l’ait toujours pas prolongé.

À 34 ans, Sergio Ramos pourrait être en train de vivre ses derniers mois au Real Madrid. Et pour cause, l’international espagnol arrivera au terme de son contrat en fin de saison dans la capitale espagnole et, pour l’heure, les négociations pour sa prolongation n’avanceraient pas dans le bon sens. En effet, la direction des Merengue souhaiterait le prolonger de seulement un an, comme elle le fait toujours avec les joueurs trentenaires, tandis que Sergio Ramos aimerait un nouveau bail d’une plus longue durée. Les positions seraient donc très éloignées entre l’Espagnol et le Real Madrid, et cela conduit l’ancien défenseur du Séville FC à être libre de discuter avec l’équipe de son choix à partir de ce mois de janvier en vue de l’été 2021.

Un retweet surprenant de la part du frère et agent de Sergio Ramos…