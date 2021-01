Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Le Qatar se fait dézinguer pour son projet colossal !

Publié le 3 janvier 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 3 janvier 2021 à 17h39

Alors que le PSG avait frappé un grand coup à l’été 2017 en enregistrant les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé dans son effectif, divers acteurs du football estiment que ces deux transferts ont profondément bouleversé l’économie du football tout en ayant par la suite des effets pervers.

La fenêtre estivale 2017 restera à jamais gravée dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Et pour cause, cet été là, le PSG a frappé un grand coup sur le marché des transferts en levant la clause libératoire de Neymar au FC Barcelone fixée à 222 M€ début août, avant d’enregistrer l’arrivée de Kylian Mbappé en prêt avec une obligation d’achat fixée à 180 M€ bonus compris. Ainsi, le PSG est définitivement entré dans un nouveau cycle en recrutant l’un des meilleurs joueurs au monde et le plus grand espoir du football mondial de l’époque. Néanmoins, malgré tout ce que peuvent apporter Neymar et Kylian Mbappé au club parisien, aussi bien sportivement qu’en terme de potentiel marketing, les deux attaquants coûtent cher au PSG en terme de salaire et d’amortissement. Par conséquent, les Parisiens doivent composer avec un budget plus serré que par le passé en vendant certains de leurs joueurs.

« Le PSG a rompu l'harmonie en recrutant deux joueurs »

Seulement voilà, l’impact de ces deux transferts ne se fait pas ressentir qu’au sein du Paris Saint-Germain. En effet, depuis l’été 2017, les opérations allant au-delà de 100 M€ sont devenues plus courantes. Par exemple, afin de remplacer Neymar, le FC Barcelone a dépensé à chaque fois plus que cette somme pour s’attacher les services d’Ousmane Dembélé, de Philippe Coutinho et d'Antoine Griezmann. Autre exemple, le Real Madrid a dépensé 100 M€ pour enrôler Eden Hazard à un an de la fin de son contrat à Chelsea. Un phénomène provoqué par le PSG et les recrutements de Neymar et Kylian Mbappé ? Un ancien dirigeant du FC Barcelone, qui a souhaité conserver son anonymat, répond à cette question par l’affirmative. « Les grandes équipes ont payé des montants qui dépassaient la valeur réelle des joueurs. Le PSG a rompu l'harmonie en recrutant deux joueurs : Neymar et Mbappé. Et cela a provoqué la réaction des six ou sept équipes en lice pour la Ligue des champions. Si le PSG n'avait pas agi, les autres n'auraient pas atteint ces chiffres non plus », explique-t-il dans les colonnes du quotidien espagnol El País .

« Payer plus de 100 millions pour un joueur est un problème pour ses performances car cela bouleverse l'équilibre des égos »