Mercato - PSG : Une figure du projet QSI poussée vers la sortie par Pochettino ? La réponse !

Publié le 3 janvier 2021 à 16h45 par B.C.

Adjoint au PSG depuis 2015, Zoumana Camara ne quittera pas le club de la capitale malgré l’arrivée de Mauricio Pochettino en lieu et place de Thomas Tuchel.

C’est officiel depuis ce samedi, Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. L’Argentin a signé un contrat jusqu’en juin 2022, assorti d’une année en option comme indiqué par le10sport.com, et vient donc succéder à Thomas Tuchel, démis de ses fonctions juste avant la trêve hivernale. C’est une nouvelle étape de l’ère QSI qui s’ouvre donc avec l’arrivée de Mauricio Pochettino, qui a rencontré ses nouveaux joueurs ce dimanche pour la reprise de l’entraînement. L’ancien coach de Tottenham ne vient pas seul dans la capitale puisque ses deux adjoints Miguel D'Agostino et Jesus Perez, ainsi que son fils et préparateur physique Sebastiano Pochettino et l'entraîneur des gardiens Toni Jimenez, vont intégrer le staff du PSG à ses côtés. Mais quid de Zoumana Camara ?

Zoumana Camara devrait rester au PSG