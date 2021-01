Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable révélation sur l'arrivée de Pochettino !

Publié le 3 janvier 2021 à 13h45 par A.M.

Officiellement nommé entraîneur du PSG samedi 2 janvier, Mauricio Pochettino n'a bouclé son accord qu'au dernier moment avec Leonardo.

Comme attendu ces dernières semaines, Mauricio Pochettino s'est bien engagé avec le PSG jusqu'en juin 2022 avec une année en option. « Je suis extrêmement heureux et honoré de devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Je remercie les dirigeants du Club de la confiance qu’ils m’accordent. Comme vous le savez, ce club a toujours gardé une place particulière dans mon cœur. J’en garde des souvenirs magnifiques, notamment de l’atmosphère unique du Parc des Princes », confiait le technicien argentin juste après l'officialisation de son arrivée au PSG.

Rien n'était signé avant samedi

Et pourtant, si tout semblait bouclé depuis plusieurs jours, Loïc Tanzi explique que Mauricio Pochettino n'a signé son contrat que samedi lors de son arrivée au Camp des Loges. D'après les informations du journaliste de RMC Sport , rien n'avait été signé avant et « Gregory Durand (directeur des affaires juridiques) était présent pour régler les derniers détails avec Leonardo et Angelo Castellazzi . » Enfin, la première conférence de presse de Mauricio Pochettino devrait avoir lieu mardi, à la veille du match contre l'AS Saint-Etienne.