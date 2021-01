Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino sait à quoi s’en tenir avec cette star de Premier League !

Publié le 3 janvier 2021 à 7h15 par H.G.

Alors que le PSG a dernièrement été annoncé sur les traces de Wilfried Zaha, l’entraîneur de Crystal Palace a laissé entendre qu’un départ de son joueur n’était pas au programme.

Ce samedi, le PSG a officialisé l’arrivée de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur. Le technicien argentin succède ainsi à Thomas Tuchel et a paraphé à cette occasion un contrat jusqu’au 30 juin 2022, plus une année en option. L’ancien coach de Tottenham arrive donc au début de la fenêtre hivernale des transferts et pourra profiter de celle-ci pour travailler avec Leonardo sur le renforcement de son effectif. Dans cette optique, un nom a dernièrement fait surface, à savoir celui de Wilfried Zaha, qui était déjà dans le viseur de Mauricio Pochettino du temps où il entrainait les Spurs comme le10sport.com vous l’avait alors révélé, au même titre que les pensionnaires du Parc des Princes. D’après le Sun , l’Argentin pourrait réactiver cette piste, mais cette fois du côté du PSG. Seulement voilà, les espoirs du nouveau coach parisien ont rapidement été douchés par Roy Hodgson, l’entraîneur de Crystal Palace expliquant qu’un départ de son joueur de 28 ans ne semble pas être dans les tuyaux.

« Beaucoup de choses doivent être en place avant qu'un joueur quitte un club »