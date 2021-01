Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a identifié ses trois grandes priorités de l’hiver !

Publié le 3 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que le mercato d'hiver vient d'ouvrir ses portes, l'OM sait déjà ce qu'il veut durant le mois de janvier. Pablo Longoria a bien identifié ses priorités.

Le mercato d'hiver est désormais ouvert et il s'annonce périlleux du côté de l'OM. En effet, comme l'a récemment reconnu Pablo Longoria dans les colonnes de La Provence , il faudra « inventer des opérations, être créatif. Pour le mercato d'hiver, il faut être imaginatif. Tous les clubs ont le même problème : les difficultés financières. On doit travailler ensemble entre clubs pour trouver des solutions . » Et pour cause, l'OM doit d'abord vendre, mais souhaite également se renforcer. Pour cela, il faudra se montré ingénieux et Pablo Longoria sait ce qu'il veut.

L'OM veut deux latéraux et un attaquant