Mercato - OM : Longoria en grande difficulté dans le dossier Thauvin ?

Publié le 2 janvier 2021 à 13h00 par H.K.

Alors que le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes, la prolongation de Florian Thauvin reste un dossier épineux du côté de l’OM, lui qui est en fin de contrat à l’issue de la saison. Et l’international français pourrait poser quelques problèmes à Pablo Longoria…

L’OM va avoir du pain sur la planche durant les prochaines semaines. Avec l’ouverture du mercato hivernal, le club phocéen va pouvoir tenter quelques coups sur le marché des transferts afin de renforcer l’effectif d’André Villas-Boas, même si les moyens financiers semblent toujours limités. Cependant, deux dossiers pourraient bien accaparer l’attention de Pablo Longoria : les prolongations de Jordan Amavi et Florian Thauvin, tous deux libres à l’issue de la saison. Le contrat de l’ailier semble être le dossier prioritaire, mais le directeur sportif marseillais se retrouve face à quelques difficultés…

Des négociations au point mort, l’AC Milan toujours dans le coup ?