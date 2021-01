Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin a-t-il ses chances dans un top club ?

Publié le 2 janvier 2021 à 7h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM en juin prochain, Florian Thauvin devrait donc opter pour un départ libre à l’issue de la saison. Reste à savoir s’il aura la capacité de briller dans une plus grosse écurie étrangère.

« Je souhaite que Florian continue comme un homme de base de cette équipe. Il a peut-être des aspirations personnelles, financières. Chacun comprendra que la période actuelle nous impose une rigueur extrême », indiquait dernièrement Jacques-Henri Eyraud dans les colonnes de L’Equipe, interpellant donc Florian Thauvin pour son avenir à l’OM. Mais l’international français, qui arrive au terme de son contrat, semble bien parti pour quitter le club phocéen libre à l’issue de la saison. Mais Thauvin arrivera-t-il à avoir un impact aussi fort à l’étranger qu’à l’OM ?

Les éternels doutes sur Thauvin…

Comme Le 10 Sport vous le révélait dès le mois d’octobre dernier, le Milan AC est idéalement positionné pour Florian Thauvin et a multiplié les approches auprès de l’entourage de l’attaquant de l’OM. Et si ce dernier venait effectivement à rejoindre le Milan AC, il lui faudra franchir un cap et se montrer décisif dans les grandes rencontres, ce qui a trop rarement été le cas jusqu’ici comme l’a d’ailleurs montré la campagne de Ligue des Champions cette saison. Le doute est donc permis sur Thauvin.