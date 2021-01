Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces trois bonnes raisons de recruter Olivier Giroud…

Publié le 2 janvier 2021 à 1h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM est en quête d’un nouveau profil au poste de numéro 9, le nom d’Olivier Giroud est régulièrement évoqué. Et la piste menant à l’international français serait pertinente à plus d’un titre pour le club phocéen…

Le 3 décembre dernier, en conférence de presse, André Villas-Boas lâchait une confidence assez hallucinante sur le recrutement de Luis Henrique à l’OM lors du dernier mercato estival : « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer en numéro 9. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça », expliquait l’entraîneur portugais, affichant donc au passage son envie de rectifier le tir dans le recrutement au mercato de janvier. Et cela tombe bien Olivier Giroud est régulièrement annoncé dans le viseur de l’OM alors que son avenir à Chelsea est incertain…

Giroud, le profil idéal pour l’OM ?

Premier argument qui joueraient en la faveur de Giroud : il s’agit d’un buteur redoutable qui a inscrit des buts et a réussi partout où il est passé, ce qui serait donc un atout de premier choix pour l’OM. Par ailleurs, il connaît déjà très bien le championnat français, qu’il avait remporté avec Montpellier en 2012, ce qui faciliterait son intégration. Et enfin, alors que Giroud jouerait bien sûr les premiers rôles à l’OM, ce statut pourrait lui être bénéfique en vue de son avenir en équipe de France, même si Didier Deschamps continue de lui attribuer sa confiance malgré son statut de remplaçant à Chelsea. Mais jusqu’à quand ?