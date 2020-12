Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La sortie stupéfiante de Villas-Boas sur une recrue estivale !

Publié le 3 décembre 2020 à 15h15 par A.M.

Présent en conférence de presse, André Villas-Boas a reconnu que l'OM s'était probablement trompé en recrutant Luis Henrique cet été qui n'est pas un pur avant-centre.

Malgré ses soucis financiers, l'Olympique de Marseille devait se renforcer cet été. Dans cette optique, le club phocéen a d'abord attiré des joueurs dans débourser la moindre indemnité de transfert. C'est ainsi que Leonardo Balerdi et Michaël Cuisance ont débarqué sous la forme de prêt tandis que Pape Gueye et Yuto Nagatomo sont arrivés libres. Mais André Villas-Boas souhaitait absolument recruter un attaquant pour offrir une concurrence à Dario Benedetto. L'OM a ainsi essuyé plusieurs échecs. Finalement, l'OM a décidé d'investir sur Luis Henrique, recruté pour 8M€. Mais son profil intrigue.

«Avec Luis Henrique, on s'est raté»