Mercato - OM : Le tacle d’Adil Rami contre le projet de Frank McCourt !

Publié le 3 décembre 2020 à 7h15 par La rédaction

Invité à réagir à la victoire de l’OM en Ligue des Champions, Adil Rami s’est lâché contre la direction phocéenne et le projet de Frank McCourt.

Enfin ! Après 13 défaites de rang en Ligue des Champions, l’OM a enfin retrouvé le chemin de la victoire sur la scène européenne. Ce mardi, face à l’Olympiakos, les hommes d’André Villas-Boas ont donc mis fin à cette terrible série, grâce notamment à un doublé de Dimitri Payet. Grâce à ce succès, les Phocéens peuvent toujours croire à une qualification pour l’Europa League, mais cela n’effacera pas la niveau affiché durant cette campagne de Ligue des Champions. Un niveau qui a attristé Adil Rami, ancien joueur de l’OM. Mais pour lui, la faute ne reviendrait pas aux joueurs ou à Villas-Boas, mais plutôt à la direction.

« Avec une équipe de l’OM renforcée… »