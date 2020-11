Foot - OM

OM - Polémique : Adil Rami lâche un nouveau tacle à Eyraud !

Publié le 27 novembre 2020 à 7h45 par La rédaction

En conflit avec la direction de l'OM depuis son départ, Adil Rami n'a pas manqué d'en rajouter une couche sur la gestion de Jacques-Henri Eyraud à la suite de la nouvelle défaite de l'OM contre Porto en Ligue des Champions.

De nouveau défait face au FC Porto ce mercredi sur la pelouse du Stade Vélodrome, l'OM a battu le record de défaites consécutives en Ligue des Champions avec 13 revers, et est toujours à la recherche de son premier but inscrit dans cette campagne 2020-2021. Une situation humiliante qui n'est pas du goût d'Adil Rami. L'ancien Plympien ne comprend pas la gestion de l'Olympique de Marseille de Jacques-Henri Eyraud, et affirmait qu'il n'était tout simplement pas un bon président pour l'OM ce mercredi à la suite de la nouvelle défaite de l'OM. Présent dans Top of the Foot ce jeudi, Adil Rami a pointé du doigt le niveau de l'équipe, affirmant notamment que les recrues n'étaient pas assez bonnes pour être performant en Ligue des Champions...

« La direction ne connait pas le football »