Foot - OM

OM - Clash : Adil Rami fracasse encore Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 26 novembre 2020 à 4h00 par A.M.

En froid avec Jacques-Henri Eyraud, Adil Rami n'a pas manqué d'en rajouter une couche concernant le président de l'OM.

Depuis son licenciement, Adil Rami a répété à plusieurs reprises qu'il pensait que le principal problème de l'OM concernait son président, Jacques-Henri Eyraud. Après la défaite du club phocéen contre le FC Porto (0-3) il y a un mois, Adil Rami fracassait une nouvelle fois le président marseillais : « Quand je vois le match d'hier, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. C'est à l'image du président. Je ne vois pas le projet, tu vas en Ligue des champions pour quoi faire ? Tu fais le recrutement pour quoi faire ? » Et l'ancien défenseur de l'équipe de France en a rajouté une couche.

«Pour être président d’un grand club, il faut du charisme, une aura différente d’Eyraud»