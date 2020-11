Foot - OM

OM - Polémique : Le gros coup de gueule d'Eyraud !

Publié le 19 novembre 2020 à 20h05 par La rédaction mis à jour le 19 novembre 2020 à 20h06

Alors que la LFP a récemment annoncé le report du match entre l'OM et Nice ce week-end, Jacques-Henri Eyraud a poussé un coup de gueule face à une décision créant un préjudice direct à l'encontre de son club selon lui.