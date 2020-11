Foot - OM

OM : André Villas-Boas a fixé des exigences colossales en coulisses !

Publié le 14 novembre 2020 à 21h15 par La rédaction

En grande difficulté en Ligue des Champions, le début de saison de l'Olympique de Marseille est contrasté avec les belles performances en Ligue 1, où les Phocéens pointent à la 4e place. Toutefois, André-Villas Boas aurait de grands objectifs pour les semaines à venir...

Si l'OM est sans doute d'ores et déjà éliminé de la course à la qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, cela n'empêche pas André Villas-Boas de ne pas baisser les bras sur le début de saison de son équipe. Invaincu en Ligue 1 depuis le 17 septembre contre l'ASSE (0-2) et invincible à l'extérieur en Ligue 1 en 2020, le technicien portugais voit le positif de son équipe. Souvent critiqué pour le niveau de jeu affiché par l'OM ces dernières semaines et les victoires parfois chanceuses des Phocéens, AVB est récemment monté au créneau, défendant corps et âme sa philosophie de jeu et les performances de ses joueurs : « Sauvés par la fin de match ? De quoi, sauver ? Une équipe, c'est un collectif ! Après, tu as des mecs qui sont extraordinaires et qui font la différence. Qu'est-ce que vous dites ! Il faut arrêter. Il faut que tu cherches Barcelone ou la Juventus pour avoir plus de contenu » avait-il déclaré à la suite de la victoire de l'OM à Strasbourg (0-1) sur le seul tir cadré du match. Toutefois, alors que son équipe peut paraître à bout de souffle avec l'enchaînement des matchs, André Villas-Boas s'est fixé de grandes ambitions lors des prochaines semaines.

Ligue 1, C1 et... Trophée des Champions, André Villas-Boas voit grand !