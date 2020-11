Foot - OM

OM - Malaise : Dario Benedetto va faire très mal !

Publié le 8 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Bien qu'il traverse actuellement une période délicate, Dario Benedetto va revenir en très grande forme comme l'assure André-Pierre Gignac.

Recruté il y a un an, Dario Benedetto traverse une période délicate depuis le début de saison. Et pour cause, l'attaquant argentin n'a toujours pas trouvé le chemin des filets. Bien qu'André Villas-Boas continue de lui accorder sa confiance, le temps presse pour l'ancien joueur de Boca Juniors qui n'a pas réellement de doublure. Cependant, au micro de Téléfoot La Chaîne , André-Pierre Gignac affiche sa confiance pour Dario Benedetto et assure qu'il va revenir très fort.

Gignac annonce la couleur pour Benedetto