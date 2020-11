Foot - OM

OM - Polémique : Di Meco, Villa-Boas... Ce clash totalement inattendu !

Publié le 7 novembre 2020 à 4h00 par A.M.

Après avoir fait le buzz avec ses commentaires durant la défaite de l'OM contre le FC Porto (0-3), Eric Di Meco a répondu à André Villas-Boas.

Ancien joueur de l'OM, Eric Di Meco a beaucoup fait parler de lui pour ses commentaires lors de la lourde défaites des Marseillais à Porto (0-3). En roue libre à l'antenne de RMC , le consultant s'est mis à lire en direct les textos qu'il recevait de ses amis marseillais, dont celui de Christophe Galtier, régulièrement annoncé dans le viseur de l'OM. En conférence de presse, André Villas-Boas a d'ailleurs répondu à l'ancien latéral du club phocéen : « Je l'aime bien, mais sur certains propos... Tout ce qui sort chez lui, c'est viscéral, à la fin, c'est pour l'OM. (…) Ce n'est pas à cause des amis ou des textos des Di Meco ou des entraîneurs qui veulent travailler ici qu'on va arrêter de travailler. Ce sont les mêmes qui écrivent que ceux après le 4-0 face à Paris ». Et cela n'en est pas resté là.

Di Meco répond à Villas-Boas