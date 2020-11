Foot - OM

OM - Malaise : Après la réponse d’André Villas-Boas, Di Meco met les choses au point !

Publié le 5 novembre 2020 à 20h30 par T.M.

Ancien de l’OM, Eric Di Meco n’avait pas tendre lors du match face au FC Porto dans ses commentaires. Alors que les paroles de ce dernier n’ont pas échappé à André Villas-Boas, les deux hommes se sont expliqués.

Mardi, en Ligue des Champions, l’OM a livré une bien piètre prestation face au FC Porto. Alors que la rencontre s’est terminé sur un score sans appel, avec une victoire 3-0 des Portugais, les critiques se sont abattues sur les Marseillais. Aux commentaires de ce match pour RMC , Eric Di Meco, ancien joueur du club phocéen, était d’ailleurs désabusé devant ce qu’il voyait, n’hésitant pas à multiplier les tacles à l’encontre des joueurs d’André Villas-Boas. Alors que ces commentaires ne sont pas passés inaperçus durant la rencontre, ils sont également arrivés jusqu’aux oreilles de l’entraîneur de l’OM. Présent en conférence de presse ce jeudi avant le match de Ligue 1 face à Strasbourg, Villas-Boas a ainsi souhaité répondre aux attaques de Di Meco. « Je l'aime bien, mais sur certains propos... Tout ce qui sort chez lui, c'est viscéral, à la fin, c'est pour l'OM. (…) Ce n'est pas à cause des amis ou des textos des Di Meco ou des entraîneurs qui veulent travailler ici qu'on va arrêter de travailler. Ce sont les mêmes qui écrivent que ceux après le 4-0 face à Paris », a-t-il notamment lâché.

« Je ne faisais que retranscrire la déception des supporters »