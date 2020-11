Foot - OM

OM - Malaise : Cette fois-ci, Villas-Boas pète les plombs !

Publié le 5 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Après la nouvelle défaite de l'OM en Ligue des Champions, André Villas-Boas a poussé un énorme coup de gueule après la rencontre à Porto.

Le retour de l'OM en Ligue des Champions se passe bien mal. Dos au mur avant de se déplacer à Porto mardi soir, le club phocéen a enchaîné un troisième revers consécutifs en C1 cette saison, s'inclinant même très lourdement (0-3). La qualification pour les huitièmes de finale semble donc très compromise pour l'OM qui a en plus égalé le triste record d'Anderlecht en concédant une douzième défaite de suite en Ligue des Champions. Une triste soirée qui a poussé André Villas-Boas à pousser un trop gros coup de gueule.

«C'est une honte, c'est sur nous, sur l'OM qu'est tombée cette merde»