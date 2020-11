Foot - OM

Ligue des Champions : L'OM sombre à Porto et égale un triste record

Publié le 3 novembre 2020 à 22h59 par B.C. mis à jour le 3 novembre 2020 à 23h36

Pour son troisième match de Ligue des champions cette saison, l'Olympique de Marseille s'est fait surclasser par le FC Porto (3-0). La douzième défaite consécutive du club dans la compétition, pire série de l'histoire.