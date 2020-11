Foot - OM

OM : Thauvin s’enflamme totalement pour André Villas-Boas !

Publié le 3 novembre 2020 à 19h45 par La rédaction

Alors que l'avenir de Florian Thauvin à l'OM est incertain, l'international français est ravi d'évoluer dans le groupe d'André Villas-Boas.

Les prochaines périodes de mercato de l'OM risquent d'être agitées. Surtout dans le sens des départs. André Villas-Boas est notamment en fin de contrat en juin prochain. Si le technicien portugais a répété se plaire dans la cité phocéenne, l'entraîneur marseillais ne souhaiterait pas négocier avant février. Une situation contractuelle similaire à Florian Thauvin. Alors que l'ailier droit réalise un début de saison solide, avec 3 buts et 5 passes décisives en Ligue 1, rien n'assure sa présence dans les rangs marseillais la saison prochaine. Milan, Naples ou Leicester seraient notamment à l'affût.

« On a envie de donner notre vie pour lui »