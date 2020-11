Foot - OM

OM - Malaise : Le cas Kevin Strootman devient insoutenable !

Publié le 2 novembre 2020 à 7h30 par Th.B.

Disposant d’un contrat en or à l’OM depuis son arrivée en 2018, Kevin Strootman ne justifie pas ses émoluments. En outre, son apport est si pauvre que le Néerlandais serait une relique du passé pour certains anciens du club.

Il semble bien loin le Kevin Strootman qui faisait les beaux jours de la Roma de 2013 à 2018. Arrivé à l’été de cette même année à la demande de Rudi Garcia que le désormais ex-entraîneur de l’OM avait connu lors de son passage sur le banc du club de la Louve, le milieu de terrain néerlandais dispose d’un salaire colossal avec ses 500 000€ par mois. Néanmoins, sur le terrain, Strootman n’apporte pas son expérience et n’entre plus dans les plans d’André Villas-Boas. En atteste sa seule titularisation de la saison qui remonte au 30 août face au Stade Brestois. Depuis, le Néerlandais doit se contenter que de quelques minutes de temps à autre. Suffisant pour lui ?

Le « poids lourd » Strootman appartiendrait « au passé »