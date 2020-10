Foot - OM

OM - Malaise : Ce coup de gueule contre le Cristiano Ronaldo de l’OM…

Publié le 31 octobre 2020 à 4h45 par T.M.

Revenant sur la rencontre de l’OM contre Manchester City, Mohamed Bouhafsi s’en est notamment pris à Nemanja Radonjic et son envie de faire comme Cristiano Ronaldo.

Face à Manchester City, l’OM n’a finalement pas existé. En effet, les hommes d’André Villas-Boas ont été dominés par ceux de Pep Guardiola (0-3) et ce malgré le plan de jeu mis en place par le Portugais. Pour cette rencontre, l’entraîneur de l’OM avait décidé de miser sur une défense à 5, tout en misant sur Florian Thauvin et la vitesse de Nemanja Radonjic. Cela n’a donc pas fonctionné et dans le contenu, les joueurs phocéens ont été très décevants, notamment l’attaquant serbe. Un joueur sur lequel s’est d’ailleurs lâché Mohamed Bouhafsi.

« Il se prenait pour Cristiano Ronaldo »