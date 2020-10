Foot - OM

OM - Malaise : Quand Riolo se lâche sur l’OM et André Villas-Boas !

Publié le 29 octobre 2020 à 1h30 par T.M.

Ce mardi, l’OM n’a clairement pas existé face à Manchester City (0-3). Après cette rencontre, Daniel Riolo n’a d’ailleurs pas mâché ses mots à l’encontre du club phocéen et d’André Villas-Boas.

Deuxième match de Ligue des Champions et deuxième défaite pour l’OM. Ce mardi, les Phocéens se sont inclinés face à Manchester City (0-3), alors qu’André Villas-Boas avait pourtant un plan. L’entraîneur phocéen avait notamment décidé d’aligner une équipe très défensive avec notamment une défense à 5. Le pari n’a finalement pas payé et en terme de contenu proposé, les critiques pleuvent désormais sur l’OM et Villas-Boas. Si le Portugais assume pleinement son plan de jeu pour affronter les Citizens, Daniel Riolo n’y est pas allé par 4 chemins au moment de revenir sur cette rencontre.

« La pire équipe de la Ligue des Champions »