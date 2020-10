Foot - OM

Ligue des Champions : Manchester City surclasse l'OM !

Publié le 27 octobre 2020 à 22h56 par A.D. mis à jour le 27 octobre 2020 à 22h57

Opposé à Manchester City ce mardi soir en phase de groupes de la Ligue des Champions, l'OM n'a pas fait le poids. Les hommes d'André Villas-Boas se sont inclinés 3-0 au Vélodrome.