OM - Clash : André Villas-Boas répond au tacle de Mathieu Valbuena !

Publié le 26 octobre 2020 à 14h45 par A.D.

Après la victoire de l'Olympiakos face à l'OM en Ligue des Champions, Mathieu Valbuena a asséné un énorme tacle à son ancien club. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, André Villas-Boas a répondu au milieu de terrain de 36 ans.

Pour son grand retour en Ligue des Champions, l'OM s'est déplacé sur la pelouse de l'Olympiakos. L'occasion de retrouver Mathieu Valbuena. Alors qu'ils étaient partis pour ramener un point de Grèce, les hommes d'André Villas-Boas ont craqué dans les derniers instants du match. Sur une passe décisive de Mathieu Valbuena, Ahmed Hassan Mahgoub a offert la victoire à l'Olympiakos. Alors que ses retrouvailles avec l'OM se sont très bien passés pour lui, le milieu de terrain français a dézingué son ancienne équipe. « J'ai vu peu d'âme dans cette équipe. Je n'ai pas vu de personnalité, je n'ai pas vu d'entraide entre eux, je n'ai pas vu de leader. Mais c'est ce que j'ai ressenti sur le terrain. J'ai senti un mal profond dans cette équipe. Je n'ai pas vraiment vu de révolte. Ils ont joué pour jouer. Je pensais voir une équipe attaquer très fort le match, avec beaucoup d'agressivité » , a déclaré Mathieu Valbuena sur les ondes de RMC Sport . Interrogé en conférence de presse d'avant-match (OM-City ce mardi) sur cette sortie, André Villas-Boas a mis les choses au clair.

«Je ne m'attendais pas à une telle sortie d'un joueur expérimenté comme lui»