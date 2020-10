Foot - OM

OM - Malaise : Dario Benedetto répond à André Villas-Boas !

Publié le 25 octobre 2020 à 11h45 par A.M.

En plein doute, Dario Benedetto est toujours muet cette saison. Une situation qui interpelle à l'OM, mais l'attaquant argentin assure qu'il va inverser la tendance grâce notamment au soutien d'André Villas-Boas.

Depuis le début de saison, Dario Benedetto traverse une crise de confiance. Et pour cause, l'attaquant argentin n'a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison malgré un temps de jeu très important. C'est bien la preuve qu'André Villas-Boas compte toujours sur l'ancien de Boca Juniors. « Je suis patient, pas comme les gens ici à Marseille, ça passe toujours d'un extrême à l'autre. Il manque un peu de ballons en ce moment. Ma confiance en lui et lui en lui-même ne change pas », confiait récemment le technicien portugais qui n'a jamais lâché son attaquant malgré son manque d'efficacité.

«Je suis très reconnaissant envers lui parce que vraiment, il m'apporte beaucoup»