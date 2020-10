Foot - OM

OM - Clash : Payet se fait encore dézinguer sur son poids !

Publié le 25 octobre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Malgré les propos d’André Villas-Boas affirmant que Dimitri Payet n’avait pas pris de poids depuis la saison dernière, les observateurs continuent de se lâcher sur le numéro 10 de l’OM.

« C'est toujours comme ça ici, c'est tout ou rien. Quand ça ne va pas bien, tout est un désastre. L'an dernier, c'était un génie du football. Moi je suis là pour protéger mes joueurs, que ce soit Payet et Benedetto. On sait ce qu'on veut de lui, on est ici pour l'aider. Il est au même poids que l'an dernier », indiquait André Villas-Boas vendredi en conférence de presse, assurant donc la défense de Dimitri Payet contre les critiques sur son poids. Et malgré propos de l’entraîneur de l’OM, de nombreux observateurs restent très surpris par la condition physique de Payet et le font savoir.

« Il faut qu’il rende la bouée qu’il a volé… »